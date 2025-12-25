Maltempo in Emilia Romagna allerta rossa | fiumi in piena evacuazioni a Castel Bolognese

Torna la paura per il maltempo in Emilia Romagna oggi, 25 dicembre 2025, giorno di Natale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Emilia Romagna, allerta rossa: fiumi in piena, evacuazioni a Castel Bolognese Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: evacuazioni e allarme per i fiumi | Previsioni Leggi anche: Allerta rossa in Emilia-Romagna, piogge intense e fiumi sorvegliati speciali: evacuazioni poco fuori Bologna Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni. Neve in Piemonte; Maltempo: allerta arancione in Emilia-Romagna; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino; Emilia-Romagna, allerta rossa a Natale. Fiumi Idice e Montone oltre la soglia massima. Evacuazioni. Allerta maltempo in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate - Il forte maltempo delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un'evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel ... msn.com

Maltempo, allerta meteo rossa giovedì 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni - Per giovedì 25 dicembre, la Protezione Civile ha valutato una allerta rossa e arancione su alcune zone dell’Emilia- fanpage.it

Natale di pioggia, freddo e neve: allerta rossa in Emilia Romagna, rischio frane in Campania. A Venezia torna l’acqua alta - Acqua alta a Venezia e rischio frane in Campania ... ilfattoquotidiano.it

Maltempo in Emilia-Romagna, piena dei fiumi Secchia, Panaro e Reno. Bora in Friuli Venezia Giulia Migliora la situazione dell'acqua alta a Venezia: Mose non attivo - facebook.com facebook

#Maltempo #EmiliaRomagna, allerta per la pianura bolognese: passaggio da rossa ad arancione x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.