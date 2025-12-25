Maltempo evacuazioni a San Lazzaro | quali sono le vie interessate

Il Comune di San Lazzaro ha emanato due ordinanze di evacuazione dei piani bassi delle case in prossimità dell'Idice e del Rio Brolo. Il torrente è a rischio esondazione a causa delle piogge delle ultime ore e tra mercoledì e giovedì la piena ha superato due volte la soglia 3 del livello. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta meteo rossa di Natale in diretta | Evacuazioni a San Lazzaro (Bologna), allarme per i livelli dei fiumi - Prosegue l'ondata di maltempo: per piene dei fiumi l'allerta è massima nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, arancione per Rimini e Forlì- corrieredibologna.corriere.it