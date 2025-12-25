Maltempo Emilia-Romagna allerta rossa per i fiumi | evacuazioni immediate in diversi comuni
Il Natale in Emilia-Romagna è segnato dal maltempo e dall’allerta meteo massima per rischio idrogeologico e piene dei fiumi. Le province più colpite sono Bologna, Ferrara e Ravenna, dove è scattata l’ allerta rossa, mentre Rimini e Forlì-Cesena sono sotto allerta arancione. Rischi di frane interessano i territori di Modena, Reggio Emilia e Parma. La Protezione Civile regionale monitora costantemente l’evolversi della situazione, con particolare attenzione ai corsi d’acqua che continuano a crescere per le intense precipitazioni. Emergenza per il Senio. A Castel Bolognese, nel Ravennate, il fiume Senio ha superato la soglia di massima urgenza, spingendo il Comune a disporre un’ evacuazione urgente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: evacuazioni e allarme per i fiumi | Previsioni
Leggi anche: Maltempo in Emilia Romagna, allerta rossa: fiumi in piena, evacuazioni a Castel Bolognese
Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni. Neve in Piemonte; Maltempo: allerta arancione in Emilia-Romagna; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino; Emilia-Romagna, allerta rossa a Natale. Fiumi Idice e Montone oltre la soglia massima. Evacuazioni.
Allerta maltempo in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate - Il forte maltempo delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un'evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel ... msn.com
Maltempo, allerta meteo rossa giovedì 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni - Per giovedì 25 dicembre, la Protezione Civile ha valutato una allerta rossa e arancione su alcune zone dell’Emilia- fanpage.it
Natale di pioggia, freddo e neve: allerta rossa in Emilia Romagna, rischio frane in Campania. A Venezia torna l’acqua alta - Acqua alta a Venezia e rischio frane in Campania ... ilfattoquotidiano.it
Maltempo in Emilia-Romagna, piena dei fiumi Secchia, Panaro e Reno. Bora in Friuli Venezia Giulia Migliora la situazione dell'acqua alta a Venezia: Mose non attivo - facebook.com facebook
#Maltempo #EmiliaRomagna, allerta per la pianura bolognese: passaggio da rossa ad arancione x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.