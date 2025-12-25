Il Natale in Emilia-Romagna è segnato dal maltempo e dall’allerta meteo massima per rischio idrogeologico e piene dei fiumi. Le province più colpite sono Bologna, Ferrara e Ravenna, dove è scattata l’ allerta rossa, mentre Rimini e Forlì-Cesena sono sotto allerta arancione. Rischi di frane interessano i territori di Modena, Reggio Emilia e Parma. La Protezione Civile regionale monitora costantemente l’evolversi della situazione, con particolare attenzione ai corsi d’acqua che continuano a crescere per le intense precipitazioni. Emergenza per il Senio. A Castel Bolognese, nel Ravennate, il fiume Senio ha superato la soglia di massima urgenza, spingendo il Comune a disporre un’ evacuazione urgente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo Emilia-Romagna, allerta rossa per i fiumi: evacuazioni immediate in diversi comuni

Leggi anche: Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: evacuazioni e allarme per i fiumi | Previsioni

Leggi anche: Maltempo in Emilia Romagna, allerta rossa: fiumi in piena, evacuazioni a Castel Bolognese

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni. Neve in Piemonte; Maltempo: allerta arancione in Emilia-Romagna; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino; Emilia-Romagna, allerta rossa a Natale. Fiumi Idice e Montone oltre la soglia massima. Evacuazioni.

Allerta maltempo in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate - Il forte maltempo delle ultime ore ha costretto le autorità a predisporre un'evacuazione urgente per i residenti che abitano nelle aree prossime al fiume Senio nel territorio comunale di Castel ... msn.com