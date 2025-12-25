Maltempo di Natale ultima sferzata | pioggia vento e un po' di neve

Vento e pioggia, continua a farsi sentire la perturbazione atlantica che sta attraversando l'Italia nel periodo natalizio. Alla vigilia di Natale il maltempo è arrivato anche in provincia di Brescia e darà ancora qualche fastidio anche per tutta la giornata del 25 dicembre: attesi miglioramenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Maltempo in arrivo: pioggia, vento e neve anche a Natale Leggi anche: “Maltempo a Natale e Santo Stefano”. Meteo Italia: pioggia, neve e vento. Le zone colpite Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Natale con neve, pioggia e vento: allerta rossa in Emilia-Romagna; Caorle sferzata dal vento, cancellato il programma di Natale; Vento e pioggia a Ferrara e provincia: vetrata in frantumi in centro, alberi caduti nelle vie; Maltempo, Roma sferzata dalla pioggia: traffico in tilt nelle ore di punta. Natale di pioggia, freddo e neve: allerta rossa in Emilia Romagna, rischio frane in Campania. A Venezia torna l’acqua alta - Acqua alta a Venezia e rischio frane in Campania ... ilfattoquotidiano.it

Meteo – Il maltempo non si ferma neanche a Natale, la Protezione Civile dirama l’allerta rossa: ecco dove - Il maltempo continua a sferzare l'Italia anche per Natale, con la Protezione Civile costretta a diffondere l'allerta rossa: ecco dove ... centrometeoitaliano.it

Meteo: Natale e Santo Stefano nella morsa del Maltempo, ma ci sono novità - Intanto, la causa di questo ritorno del maltempo è da ricercarsi in un vortice ciclonico che, all'inizio di questa settimana natalizia, si è spostato dalle Isole Baleari verso la Sardegna, per poi muo ... ilmeteo.it

La perturbazione di Natale divide l’Italia in due. Freddo, maltempo e neve al Nord, clima mite e tempo più asciutto al Sud. #ANSA x.com

Notte di Natale col maltempo in Veneto: Vigili del Fuoco in azione a Treviso - facebook.com facebook

