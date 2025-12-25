Prosegue l'ondata di maltempo: per piene dei fiumi l'allerta è massima nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, arancione per Rimini e Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: il Senio sopra la soglia, disposte evacuazioni | A Firenze ritardi e voli cancellati per il vento

Leggi anche: Natale d'apprensione in Emilia Romagna per il maltempo, il fiume Senio sopra la soglia rossa: disposte evacuazioni

Leggi anche: Allerta rossa in Emilia Romagna, ancora sopra la soglia il fiume Idice. Le zone più colpite dal maltempo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Maltempo, oggi allerta rossa in Emilia-Romagna. Gialla in 5 regioni. Neve in Piemonte; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino; Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino; Natale in allerta meteo rossa per l'Emilia Romagna, preoccupa il fiume Idice.

Natale di pioggia, freddo e neve: allerta rossa in Emilia Romagna, rischio frane in Campania. A Venezia torna l’acqua alta - Acqua alta a Venezia e rischio frane in Campania ... ilfattoquotidiano.it