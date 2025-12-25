Prosegue l'ondata di maltempo: per piene dei fiumi l'allerta è massima nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, arancione per Rimini e Forlì-Cesena. Rischio frane anche nei territori di Modena, Reggio Emilia e Parma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: evacuazioni e allarme per i fiumi | Previsioni

Leggi anche: Allerta rossa in Emilia-Romagna, piogge intense e fiumi sorvegliati speciali: evacuazioni poco fuori Bologna

Leggi anche: Allerta rossa per maltempo in Emilia Romagna domani, si teme l’esondazione dei fiumi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Natale con allerta rossa in Emilia Romagna, allarme per i fiumi e riunione unità di crisi; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino; Maltempo in Emilia-Romagna, Idice oltre la soglia: quali sono i fiumi sotto osservazione. Allerta rossa a Natale e neve in Appennino; Emilia-Romagna, è allerta rossa maltempo. Occhi puntati sui fiumi. La diretta.

Maltempo, allerta meteo rossa domani 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni - Per domani giovedì 25 dicembre, la Protezione Civile ha valutao una allerta rossa e arancione su alcune zone dell’Emilia- fanpage.it