Maltempo allerta rossa e fiumi a rischio esondazione | la situazione a Bologna e provincia

È un Natale segnato dall’allerta rossa per il maltempo che da giorni colpisce senza sosta la provincia di Bologna. Per la giornata del 25 dicembre, la Protezione civile ha diramato l’allerta meteo per il rischio legato alle piene dei fiumi, con livello rosso in pianura e arancione in collina e montagna. Sotto stretta osservazione, nelle ultime ore, i livelli dei fiumi Reno, Idice e Quaderna, con particolare attenzione al torrente Idice, che tra mercoledì sera e giovedì mattina ha superato la soglia 3 nella località di Pizzocalvo, nel comune di San Lazzaro di Savena, indicando un rischio concreto di esondazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

