Maltempo allerta in Emilia-Romagna |   fiumi monitorati disposte evacuazioni in cinque Comuni | Firenze ritardi e voli cancellati

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l'ondata di maltempo: per piene dei fiumi l'allerta è massima nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, arancione per Rimini e Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

maltempo allerta in emilia romagna 160 fiumi monitorati disposte evacuazioni in cinque comuni firenze ritardi e voli cancellati

© Xml2.corriere.it - Maltempo, allerta in Emilia-Romagna:  fiumi monitorati, disposte evacuazioni in cinque Comuni | Firenze, ritardi e voli cancellati

Leggi anche: Maltempo, allerta in Emilia-Romagna:  si alza il livello dei fiumi, disposte evacuazioni in 5 Comuni | Firenze, ritardi e voli cancellati

Leggi anche: Maltempo, allerta in Emilia-Romagna:  si alza il livello dei fiumi, disposte evacuazioni | A Firenze ritardi e voli cancellati per il vento

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Maltempo: allerta arancione in Emilia-Romagna; Natale con allerta rossa in Emilia Romagna, allarme per i fiumi e riunione unità di crisi; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino; Maltempo, allerta arancione in Emilia-Romagna.

maltempo allerta emilia romagnaMaltempo in Emilia Romagna: Fiumi Fuori Soglia e Rischi di Emergenza - La situazione meteorologica in Emilia Romagna richiede un'attenzione urgente: fiumi in piena e evacuazioni in corso. notizie.it

maltempo allerta emilia romagnaMaltempo, allerta meteo rossa giovedì 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni - Per giovedì 25 dicembre, la Protezione Civile ha valutato una allerta rossa e arancione su alcune zone dell’Emilia- fanpage.it

maltempo allerta emilia romagnaEmilia-Romagna, continua il maltempo a Natale: allerta gialla e arancione nella zona collinare e appenninica del parmense - Giornata di Natale caratterizzata dal maltempo su gran parte dell'Italia: particolarmente colpiti il Centro- gazzettadiparma.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.