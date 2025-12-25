Maltempo allerta in Emilia-Romagna | fiumi monitorati disposte evacuazioni in cinque Comuni | Firenze ritardi e voli cancellati
Prosegue l'ondata di maltempo: per piene dei fiumi l'allerta è massima nelle province di Bologna, Ferrara e Ravenna, arancione per Rimini e Forlì-Cesena. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Maltempo, allerta in Emilia-Romagna: si alza il livello dei fiumi, disposte evacuazioni in 5 Comuni | Firenze, ritardi e voli cancellati
Leggi anche: Maltempo, allerta in Emilia-Romagna: si alza il livello dei fiumi, disposte evacuazioni | A Firenze ritardi e voli cancellati per il vento
Maltempo: allerta arancione in Emilia-Romagna; Natale con allerta rossa in Emilia Romagna, allarme per i fiumi e riunione unità di crisi; Le notizie del 24 dicembre sul maltempo in Emilia-Romagna: a rischio i fiumi per le forti piogge e nevicate in Appennino; Maltempo, allerta arancione in Emilia-Romagna.
Maltempo in Emilia Romagna: Fiumi Fuori Soglia e Rischi di Emergenza - La situazione meteorologica in Emilia Romagna richiede un'attenzione urgente: fiumi in piena e evacuazioni in corso. notizie.it
Maltempo, allerta meteo rossa giovedì 25 dicembre in Emilia Romagna e allerta gialla in cinque regioni - Per giovedì 25 dicembre, la Protezione Civile ha valutato una allerta rossa e arancione su alcune zone dell’Emilia- fanpage.it
Emilia-Romagna, continua il maltempo a Natale: allerta gialla e arancione nella zona collinare e appenninica del parmense - Giornata di Natale caratterizzata dal maltempo su gran parte dell'Italia: particolarmente colpiti il Centro- gazzettadiparma.it
Allerta maltempo in Emilia Romagna, evacuazioni nel Ravennate x.com
Maltempo, allerta meteo per temporali domani 26 dicembre 2025 - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.