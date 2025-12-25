Malore fatale per un clochard nel giorno di Natale Avrebbe compiuto 66 anni il 10 gennaio | è accaduto a Bari

Avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 10 gennaio Pietro, il clochard che è morto oggi a Bari, nel giorno di Natale, in piazza Cesare Battisti. Ne dà notizia l'associazione di volontariato Incontra, spiegando che «si è spento per un malore fatale che colpisce nuovamente chi è solo e chi quindi impossibilitato a chiedere aiuto». L’uomo è stato trovato senza vita verso l’ora di pranzo. «La. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Senza fissa dimora muore a Bari nel giorno di Natale.

