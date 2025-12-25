A differenza di quella notte di oltre 2000 anni fa, oggi a Betlemme ci sono fin troppi posti dove poter dormire. Dopo il 7 ottobre 2023, infatti, hotel e strutture d'accoglienza locali sono in ginocchio per la lunga assenza dei pellegrini. Un duro colpo che sta accelerando ulteriormente l'esodo dei cristiani betlemiti. Per non andare troppo lontano col tempo basta riprendere i dati del censimento israeliano del 1967 per rendersi conto del fenomeno: all'epoca la comunità cristiana rappresentava il 46% della popolazione cittadina mentre oggi, stando al censimento del 2017, è scesa al 10%. È molto probabile che nel giro di questi otto anni, complici le tensioni degli ultimi due anni, la situazione sia peggiorata e di molto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maggioranza islamica e crollo dei pellegrini: a Betlemme scompare la comunità cristiana

Leggi anche: Alex Voyat: “Sono dispiaciuto, non volevo offendere la comunità islamica”

Leggi anche: La mattanza islamica alla festa. "Presa di mira la comunità"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Maggioranza islamica e crollo dei pellegrini: a Betlemme scompare la comunità cristiana.

Maggioranza islamica e crollo dei pellegrini: a Betlemme scompare la comunità cristiana - La città natale di Gesù è molto cambiata da quando l'Autorità palestinese ha preso il controllo. msn.com