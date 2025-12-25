Gli impianti di risalita di Macugnaga non aprono per Santo Stefano. È la società Macugnaga trasporti e servizi che nelle scorse ore ha dato la comunicazione. “Con enorme dispiacere vi dobbiamo informare che sono emerse delle problematiche di carattere amministrativo che, di fatto, impediscono. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Macugnaga, ancora problemi agli impianti: le piste da sci non aprono

Macugnaga, collaudo ok per le seggiovie del Belvedere ma manca il nulla osta per aprire a Natale; Festività di Natale sugli sci in Val d’Ossola nonostante la poca neve.

