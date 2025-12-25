Ma perché? Polemica sul presepe in chiesa per il particolare su Gesù bambino

Natale, altro che pace. In Italia nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso intorno alla festa del 25 dicembre, la data in cui secondo la tradizione cristiana è nato Gesù Bambino. Oltre alla celebrazione religiosa, questa ricorrenza viene spesso utilizzata anche per veicolare messaggi di carattere sociale, umanitario, solidale e, talvolta, ambientale. Non sempre però i temi scelti riescono a mettere tutti d’accordo. Così, quello che dovrebbe essere il giorno dedicato alla serenità in famiglia rischia di trasformarsi in occasione di scontro. A suscitare clamore quest’anno è stata la rappresentazione della natività in un paese della provincia di Avellino: nella mangiatoia, infatti, non c’è Gesù Bambino. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

