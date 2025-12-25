Ma lei è… Raoul Bova sotto casa si è capito tutto tra lui e la nuova famosa fidanzata

Fine anno ancora sotto i riflettori del gossip per Raoul Bova, con un nuovo scoop che lo riguarda. Il 2025 è stato senza dubbio un anno particolare per il famoso attore. Prima lo scandalo dei messaggi con la modella e influencer Martina Ceretti, poi la fine della relazione con Rocìo Munoz Morales, hanno segnato profondamente la sua vita privata. Una fase intensa, che ha alimentato indiscrezioni, commenti e grande curiosità mediatica. L’attore non ha nascosto le difficoltà affrontate in questi mesi e ha ammesso di aver vissuto momenti particolarmente complicati: “L’accanimento mediatico e sui social non si è fermato allo sberleffo e alla presa in giro – che ci potevano anche stare nel caso di un personaggio pubblico – ma è andato molto oltre. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Clamoroso, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales hanno fatto pace? Lui intanto si gode la nuova fidanzata famosa

Leggi anche: “Ma quello è Raoul Bova”. E lei, famosa e tanto più giovane: il gossip di coppia dopo lo scandalo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Le parole di Rocío Muñoz Morales sulla separazione da Raoul Bova: "Ho scelto il silenzio, ho voluto proteggere le mie creature" #Verissimo - facebook.com facebook

Rocio Munoz Morales parla di Raoul Bova e di "Stefano" del suo libro: "Sono single", ma il gossip su De Martino si riaccende #Verissimo x.com