Lutto per la scomparsa dell’ex assessora comunale di Fucecchio Stefania Falchi

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FUCECCHIO – La sindaca di Fucecchio Emma Donnini, l’amministrazione comunale e tutto il Comune di Fucecchio si stringono alla famiglia di Stefania Falchi, venuta a mancare nelle scorse ore. Falchi – di professione insegnante di sostegno alla scuola Montanelli Petrarca di Fucecchio – aveva ricoperto per due mandati il ruolo di assessore: nel 1999 l’allora primo cittadino Florio Talini la scelse per il neonato assessorato alle politiche giovanili, che da allora e grazie al lavoro di Stefania ha conosciuto uno sviluppo molto rilevante; si pensi al Festival Marea, ad esempio, di cui Stefania Falchi era una delle colonne portanti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

