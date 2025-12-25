Nuovo attacco ai simboli cristiani in questo dicembre “nero” per attentati, vandalismi e censure. L’ultimo episodio, nel Lazio, nella parrocchia di San Carlo da Sezze, a Sezze Scalo, in provincia di Latina, per un atto vandalico subito ieri sera. Non mancava molto all’inizio della messa di mezzanotte, quando il presepe sotto al portico della chiesa è stato danneggiato da alcune persone che da un’auto hanno lanciato ‘materiale esplodente’, petardi. L’esplosione è stata così forte da far tremare l’edificio, dove in quell’istante c’era il parroco e vicario foraneo di Sezze, don Gianmarco Falcone, intento nei preparativi per la celebrazione, ed è stata sentita anche dai residenti a diverse centinaia di metri di distanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’ultimo attacco al Natale: nella notte lanciati petardi per distruggere il presepe in una chiesa di Sezze

Leggi anche: L'Ucraina attacca nella notte di Natale: lanciati 141 droni sulla Russia

Leggi anche: "Notte di Luce, Notte di Speranza”: a Bagheria il concerto di Natale nella Chiesa Madre

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

L'Ucraina attacca nella notte di Natale: lanciati 141 droni sulla Russia - La difesa aerea russa ha abbattuto 141 droni su 12 regioni della Federazione e sul Mar d'Azov tra nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. msn.com