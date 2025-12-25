L’ucrainizzazione dell’Italia va avanti l’attacco dell’ambasciata russa dopo la protesta al convegno di Napoli L’ira degli attivisti pro-Kiev

L’ambasciata russa in Italia ha denunciato su Facebook quella che definisce una « ucrainizzazione della politica italiana », accusando le autorità italiane «di tacito consenso e complicità». Il commento arriva dopo quanto accaduto il 22 dicembre a un «convegno filorusso» organizzato dall’Anpi presso l’università Federico II di Napoli, contestato da studenti e attivisti pro-Ucraina. «L’episodio di Napoli», scrive l’ambasciata, «ha evidenziato in modo chiaro questo fenomeno di ucrainizzazione, che non è un caso isolato. E gli auguri di morte inclusi nel messaggio natalizio del presidente della giunta criminale e corrotta di Kiev sono un monito eloquente su ciò a cui può portare l’ucrainizzazione». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: L'ambasciata russa a Roma contro "l'ucrainizzazione della politica italiana"

Leggi anche: Convegno alla Federico II scatena lo scontro tra l'ambasciata russa e i pro-Ucraina

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

L'ambasciata russa a Roma attacca 'l'ucrainizzazione' della politica italiana. Il post su Facebook: 'Col tacito consenso delle autorità e di politici irresponsabili' #ANSA - facebook.com facebook

L'ambasciata russa a Roma attacca 'l'ucrainizzazione' della politica italiana. Il post su Facebook: 'Col tacito consenso delle autorità e di politici irresponsabili' #ANSA x.com