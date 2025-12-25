La difesa aerea russa ha abbattuto 141 droni su 12 regioni della Federazione e sul Mar d'Azov tra nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo in una nota. Di questi, nove droni sono stati abbattuti sull'area di Mosca, 62 sulla regione di Bryansk, 12 sulla regione di Tula, 11 sulla regione di Kaluga, otto sulla Repubblica Interna di Adighezia, sette sul Territorio di Krasnodar, sei sulla Crimea, sei sulla regione di Rostov, cinque sulla regione di Belgorod, cinque sulla regione di Voronezh, cinque sul Mar d'Azov, quattro sulla regione di Kursk e uno sulla regione di Volgograd, si legge nella nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Ucraina attacca nella notte di Natale: lanciati 141 droni sulla Russia

