Lucca non scalda la Juve | svelato il doppio colpo per Spalletti | CMIT

Il centravanti del Napoli ha poco spazio e potrebbe cambiare maglia a gennaio: il club bianconero però ha altre necessità sul mercato Il Napoli esulta per il successo in Supercoppa e bissa il trionfo scudetto dello scorso maggio, ma c’è chi non sorride nello spogliatoio guidato da Antonio Conte. Lorenzo Lucca (Ansa) – Calciomercato.it Lorenzo Lucca sta avendo poco spazio nelle rotazioni dell’allenatore salentino, che non ci ha pensato un attimo ad affidare le chiavi dell’attacco a Hojlund in attesa del rientro di Lukaku dopo il lungo infortunio. Le aspettative erano alte a inizio stagione per l’ex Udinese, che finora però ha disatteso le premesse della piazza e del Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

