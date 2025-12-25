Lotta all' antisemitismo Salerno tra i beneficiari del fondo nazionale

C'è anche Salerno nella lista delle città italiane chiamate a rafforzare l'impegno civile contro l'odio razziale. Una novità introdotta nel corso dell'esame al Senato della Legge di Bilancio 2026 prevede infatti uno stanziamento specifico destinato agli enti locali per il contrasto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

