Lotta all' antisemitismo Salerno tra i beneficiari del fondo nazionale
C'è anche Salerno nella lista delle città italiane chiamate a rafforzare l'impegno civile contro l'odio razziale. Una novità introdotta nel corso dell'esame al Senato della Legge di Bilancio 2026 prevede infatti uno stanziamento specifico destinato agli enti locali per il contrasto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Lotta all'antisemitismo, Salerno tra i beneficiari del fondo nazionale.
Delrio e Sinistra per Israele dicono ‘lotta all’antisemitismo’, ma colpiscono i pro-Palestina - Come si fa a non notare la coincidenza tra l’iperattivismo parlamentare degli ultimi tempi per contrastare l’antisemitismo e la cronologia del genocidio a Gaza? ilfattoquotidiano.it
Silvetti (Anci) 'lotta contro antisemitismo inizi dalle città' - Il sindaco di Ancona Daniele Silvetti parteciperà al vertice dei sindaci contro l'antisemitismo 2025, che si terrà a Parigi il 19 e 20 novembre 2025, su invito del Congresso ebraico europeo (Ejc), ... ansa.it
Un altro risultato dell'azione politica dell'Unione Associazioni Italia Israele #unioneassociazioniitaliaisraele #antisemitismo #lotta - facebook.com facebook
SAN CASCIANO - Il gruppo Pd San Casciano: “Ddl Del Rio su lotta contro l’antisemitismo non va nella giusta direzione”. "Rischia di essere uno strumento che delegittima le piazze a sostegno di Gaza, non garantendo comunque lotta efficace ALl’antisemitism x.com
