L' orsetta Nina è libera | l' emozionante momento del rilascio in natura FOTO

L’orsetta Nina è tornata a vivere in natura. Erail 9 maggio 2025 quando la cucciola di 4-5 mesi, venne recuperata dai guardiaparco di Pizzone mentre vagava a bordo della strada. Ora di chili ne pesa 38 e per lei è iniziata la sua nuova vera vita, quella in libertà. Con un lungo post il Parco. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

