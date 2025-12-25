L’orrore nella sera di Natale | spari in strada nella cittadina italiana colpito un bambino

Un bambino è rimasto ferito di striscio da un colpo d’arma da fuoco nella serata di giovedì 24 dicembre a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli. L’episodio è ora al centro delle indagini delle forze dell’ordine. Il personale della Polizia è intervenuto presso l’ ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo la segnalazione dell’arrivo di un minore, trasportato dai genitori, con una ferita di striscio al braccio sinistro, compatibile con un proiettile. Il bambino è stato subito sottoposto alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non sono risultate gravi e, dopo gli accertamenti del caso, è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

