Un Natale segnato da un monito netto contro un sistema economico che svuota l’uomo della sua dignità. Papa Leone XIV ha presieduto nella Basilica di San Pietro la sua prima Messa della Notte di Natale, a un anno esatto dall’apertura della Porta Santa con cui Papa Francesco aveva inaugurato il Giubileo 2025. E proprio nel solco di quel passaggio simbolico il nuovo Pontefice ha collocato un’omelia centrata sul valore della persona e sulla denuncia di un’economia che “tratta gli uomini come merce”. Alla celebrazione hanno partecipato circa 11mila fedeli, tra quelli presenti all’interno della Basilica e coloro che hanno seguito la funzione dai maxi-schermi allestiti all’esterno, secondo quanto riferito dalla Sala stampa vaticana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’omelia di Papa Leone alla messa di Natale: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, così si nega Dio”

Leggi anche: Leone XIV alla Messa di Natale: "Un'economia distorta induce a trattare gli uomini come merce"

Leggi anche: Papa Leone alla messa di Natale: “No a economia distorta che tratta uomini come merce, basta violenza e sopraffazione”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Santa Messa Natale 2025, diretta video Rai 1 e Canale 5/ Papa Leone XIV con Benedizione Urbi et Orbi: cos’è - Santa Messa di Natale 2025 con Papa Leone XIV: diretta video Rai 1 e Canale 5 della Benedizione Urbi et Orbi. ilsussidiario.net