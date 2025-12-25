Locatelli, capitano della Juventus, ha scritto questo messaggio di auguri di Natale pubblicando una foto insieme alla sua famiglia. Nel giorno più magico dell’anno, mentre la Juventus osserva le ventiquattro ore di stop decise da Luciano Spalletti per ricaricare le batterie mentali, i social network ci restituiscono l’immagine più intima e serena dei protagonisti bianconeri. Tra i post che hanno scaldato maggiormente il cuore dei tifosi in queste ore c’è sicuramente quello di Manuel Locatelli. Il capitano ha scelto Instagram per aprire le porte di casa sua e condividere un momento di pura gioia familiare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli e il quadretto di famiglia che fa emozionare: il bellissimo messaggio di auguri del capitano della Juve per questo Natale – FOTO

Leggi anche: Locatelli parla da leader dopo Cremonese Juve: il messaggio del capitano sui social fa gasare i tifosi – FOTO

Leggi anche: Joao Mario fa gli auguri così ai tifosi: FOTO in famiglia per l’esterno della Juve, ecco il suo messaggio speciale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Anche Gatti si accoda a Perin e Locatelli e prova a spegnere tutte le voci sull’affare Jonathan David. Lo spogliatoio é unito. #juve #juventusnews24 #gatti #jonathandavid - facebook.com facebook