Lo spettacolo del balletto | al Donizetti la magia di Cenerentola

Bergamo. Al Teatro Donizetti è tutto pronto per la messa in scena di uno dei più grandi balletti classici: “Cenerentola”, composto fra il 1940 e il 1944 in tre atti con la musica di Sergej Sergeevi? Prokof’ev, su libretto di Nikolaj Volkov e tratto dall’omonima favola di Charles Perrault. Il Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale Rumena di Iasi, riporterà in scena l’incanto delle coreografie e dei costumi di questo indimenticabile balletto il 28 dicembre alle 17 e alle 20.30 al teatro cittadino. La trama ripercorre quella della fiaba romantica resa celebre dai numerosi adattamenti cinematografici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

