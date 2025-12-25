Mortara (Pavia) – Ore di apprensione a Mortara e non solo. È infatti un 32enne originario della cittadina in provincia di Pavia la vittima dell’incidente in seggiovia avvenuto la vigilia di Natale a Piancavallo, località sciistica friulana in provincia di Pordenone. Il volo da 10 metri. L’uomo, dipendente del ristorante che si trova in quota, alla fine dell’impianto di risalita Tremol Uno, è precipitato da un’altezza di circa dieci metri dopo essere salito sulla seggiovia per tornare a valle. La dinamica. Come è accaduto? Per circostanze tragicamente sfortunate. La rete di protezione adagiata sotto i primi metri della seggiovia è stata sollevata da una forte raffica di vento, impigliandosi nello scarpone del 32enne che agganciato mentre il seggiolino avanzava, fino a scivolare sotto la barra di sicurezza e cadere sul cemento di un pilon e: gravi le ferite riportate al bacino e agli arti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo scarpone resta incastrato e lui precipita dalla seggiovia per 10 metri: grave 32enne di Mortara

Leggi anche: Scivola dalla seggiovia e precipita per 10 metri a Piancavallo, 32enne in gravissime condizioni a Udine

Leggi anche: Scivola dalla seggiovia e precipita per quattro metri: grave un 30enne

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La stanza dei giochi che resta chiusa Mi chiamo Chiara, ho 36 anni. Per tutti, io e mio marito siamo la "coppia moderna". Quelli egoisti. Quelli che pensano solo alla carriera, ai viaggi, agli aperitivi. Ai pranzi di Natale, quando la zia di turno chiede: “E allora Q - facebook.com facebook