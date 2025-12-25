LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 60-69 NBA 2026 in DIRETTA | inizia il terzo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-77 Ma la difesa di Oklahoma è in vacanza. Altro assist di Castle per Kornet e timeout dei padroni di casa. 66-75 Hartenstein prova a scuotere i suoi. 64-75 Contropiede rapidissimo di Fox, già a quota 23 punti. 64-73 Alzata di Castle per la schiacciata di Kornet. 64-71 Ancora a segno Holmgren. 62-71 Che perla in arretramento di Castle. 62-69 Si riparte con il canestro di Homgren. TERZO QUARTO 21:47 Siamo all’intervallo lungo. Spurs che continuano a mettere alla frusta la difesa dei detentori del titolo dopo averli sconfitti in NBA Cup e nel freschissimo precedente di regoular season. 🔗 Leggi su Oasport.it
IT'S GAME DAY! Si torna in campo dopo anni a Natale e lo si fa da campioni contro gli Spurs ai quali bisogna dare una bella lezione dopo due sconfitte pesanti San Antonio Spurs Paycom Center Oklahoma City (Oklahoma) 20.30
111 a 109 il 13 dicembre a Las Vegas. 130 a 110 il 23 dicembre a San Antonio. Gli Oklahoma City Thunder sono nettamente la squadra superiore, fino ad ora, della Lega. Campioni in carica, primissimi per ogni metrica avanzata, con un distacco medio di vitto
