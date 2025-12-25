LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 60-69 NBA 2026 in DIRETTA | inizia il terzo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-77 Ma la difesa di Oklahoma è in vacanza. Altro assist di Castle per Kornet e timeout dei padroni di casa. 66-75 Hartenstein prova a scuotere i suoi. 64-75 Contropiede rapidissimo di Fox, già a quota 23 punti. 64-73 Alzata di Castle per la schiacciata di Kornet. 64-71 Ancora a segno Holmgren. 62-71 Che perla in arretramento di Castle. 62-69 Si riparte con il canestro di Homgren. TERZO QUARTO 21:47 Siamo all’intervallo lungo. Spurs che continuano a mettere alla frusta la difesa dei detentori del titolo dopo averli sconfitti in NBA Cup e nel freschissimo precedente di regoular season. 🔗 Leggi su Oasport.it

