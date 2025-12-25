LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 36-41 NBA 2026 in DIRETTA | termina il primo quarto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-53 Rimbalzo in attacco e canestro di Barnes. 46-51 Uno su due stavolta dalla lunetta per Williams. 45-51 Canestro da fuoriclasse in arretramento di Wembanyama. 45-49 Holmgren appoggia al tabellone dopo lo splendido assist di Williams. 43-49 Due pessimi liberi di Williams. 43-49 Che lotta in entrambe le metà campo. Gli arbitri lasciano correre fino al fallo subito da Williams. 43-49 Difese maggiormente presenti rispetto al primo quarto. 43-49 Uso illegale delle mani e fallo in attacco di Wembanyama. Sono già due le infrazioni del francese. 43-49 Risponde Wembanyama che si aggiudica il duello sotto canestro. 🔗 Leggi su Oasport.it

