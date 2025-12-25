LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 36-41 NBA 2026 in DIRETTA | termina il primo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-53 Rimbalzo in attacco e canestro di Barnes. 46-51 Uno su due stavolta dalla lunetta per Williams. 45-51 Canestro da fuoriclasse in arretramento di Wembanyama. 45-49 Holmgren appoggia al tabellone dopo lo splendido assist di Williams. 43-49 Due pessimi liberi di Williams. 43-49 Che lotta in entrambe le metà campo. Gli arbitri lasciano correre fino al fallo subito da Williams. 43-49 Difese maggiormente presenti rispetto al primo quarto. 43-49 Uso illegale delle mani e fallo in attacco di Wembanyama. Sono già due le infrazioni del francese. 43-49 Risponde Wembanyama che si aggiudica il duello sotto canestro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, NBA 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro
Leggi anche: LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, NBA 2026 in DIRETTA: match da non perdere a Natale
LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs, NBA 2026 in DIRETTA: match da non perdere a Natale; Thunder-Spurs: diretta streaming, orario e analisi della sfida NBA di Natale; Dove vedere in tv la NBA oggi: orari, programma, streaming. Thunder-Spurs in prima serata!; Spurs-Thunder streaming gratis: le info sulla gara di NBA.
LIVE Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 36-41, NBA 2026 in DIRETTA: termina il primo quarto - 49 Risponde Wembanyama che si aggiudica il duello sotto canestro. oasport.it
Spurs vs Thunder live updates, how to watch NBA Christmas game today - The reigning NBA champion Thunder play their first Christmas game since 2018 and host the Spurs. msn.com
Spurs vs. Thunder: Live updates, highlights for Thursday's game - 110 win over the Thunder on Tuesday, it was the role players who stepped up. msn.com
IT’S GAME DAY! Si torna in campo dopo anni a Natale e lo si fa da campioni contro gli Spurs ai quali bisogna dare una bella lezione dopo due sconfitte pesanti San Antonio Spurs Paycom Center Oklahoma City (Oklahoma) 20.30 (orario ) S x.com
111 a 109 il 13 dicembre a Las Vegas. 130 a 110 il 23 dicembre a San Antonio. Gli Oklahoma City Thunder sono nettamente la squadra superiore, fino ad ora, della Lega. Campioni in carica, primissimi per ogni metrica avanzata, con un distacco medio di vitto - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.