CRIMINALITA’. Colluttazione tra due gruppi a Treviolo: due persone in ospedale in codice verde. Un ferito lieve anche a Romano, dove è stato trovato un coltello da cucina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Liti a Treviolo e Romano, tre feriti: intervengono i carabinieri, trovato un coltello

Leggi anche: Avellino, in Tribunale con un coltello addosso: intervengono i carabinieri

Leggi anche: Raffica di controlli dei carabinieri: dagli automobilisti ubriachi a chi trovato col coltello in tasca

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Liti a Treviolo e Romano, tre feriti: intervengono i carabinieri, trovato un coltello.

Liti a Treviolo e Romano, tre feriti: intervengono i carabinieri, trovato un coltello - Colluttazione tra due gruppi a Treviolo: due persone in ospedale in codice verde. ecodibergamo.it