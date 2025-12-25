Toronto. Mentre cercavo di lavorare in un bar l’altro giorno, ho sperimentato la vera guerra al Natale. Contando sul familiare bru. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’intelligenza artificiale ci ruba l’amore (anche divino) dalle canzoni di Natale

Leggi anche: Ruba nel supermercato ma le telecamere sono dotate di intelligenza artificiale e fanno scoprire la ladra

Leggi anche: L’intelligenza artificiale di 4 aziende ruba dati su Reddit (che nel frattempo vende al miglior offerente)

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Nel mondo immaginato da Eman Rus con l’intelligenza artificiale, almeno durante le feste, “la politica collabora per tutelare i diritti, il benessere e la dignità di chi vive in questo Paese” x.com

Nel 2025 l’impatto ambientale dell’intelligenza artificiale ha raggiunto dimensioni paragonabili a quelle di una grande metropoli. - facebook.com facebook