L' incanto dello Schiaccianoci | l' augurio di luce dai bambini de La Giocosa

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 23 dicembre, nello splendido scenario del Teatro Comunale di Novoli, la scuola d'infanzia “La Giocosa” di Cellino San Marco ha presentato "Lo Schiaccianoci e i doni di Natale". Lo spettacolo che ha visto coinvolti tutti i bambini, dai più piccoli del nido fino a quelli di 6 anni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

