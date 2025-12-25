LibanoIdf | ucciso comandante forza Quds

16.25 L'Idf e lo Shin Bet hanno annunciato l'uccisione di un alto comandante dell' Unità Operazioni della Forza Quds iraniana in un attacco condotto nel nordest del Libano.Lo riferisce il Times of Israel secondo cui l'obiettivo, Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, era coinvolto negli ultimi anni "nello sviluppo di complotti terroristici contro Israele nell'area Siria-Libano". L'Unità Operazioni, nota anche come Unit 840, "è l'unità che dirige e risponde delle attività terroristiche iraniane contro lo Stato di Israele". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Libano, Idf colpisce 2 miliziani di Hezbollah. Domani a Parigi incontro per evitare escalation - USA: nuova stretta su immigrazione, vietato l'ingresso a cittadini di 12 Stati, limiti ai palestinesi.