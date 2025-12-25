L’Europa che dice non c’è posto rischia di perdere se stessa

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Non c’è posto”. Una frase antica che torna a interrogare l’Europa di oggi. Tra confini chiusi, diritti sospesi e memoria culturale, la migrazione diventa una domanda scomoda: sicurezza o umanità?. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

l8217europa che dice non c8217232 posto rischia di perdere se stessa

© Lifeandnews.it - L’Europa che dice “non c’è posto” rischia di perdere se stessa

Leggi anche: Perché Trump dice che l’Europa “rischia di essere cancellata”

Leggi anche: Perché Trump dice che l’Europa “rischia di essere cancellata”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

2026 L'ATTO FINALE - La Voce degli Astri - Prima Parte

Video 2026 L'ATTO FINALE - La Voce degli Astri - Prima Parte

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.