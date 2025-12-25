L' esercito israeliano distrugge tunnel di Hamas a Gaza | il video
Giovedì l’ esercito israeliano ha diffuso filmati che mostrano la rete di tunnel utilizzati da Hamas nella Striscia di Gaza. L’esercito ha affermato di aver smantellato “più di quattro chilometri di tunnel sotterranei” nel nord di Gaza. I militari hanno aggiunto in un comunicato che “sono stati utilizzati dall’organizzazione terroristica Hamas per attività terroristiche”, operando contro le forze israeliane. Secondo la dichiarazione, le truppe hanno operato negli ultimi mesi “lungo la linea gialla nel nord della Striscia di Gaza per smantellare le infrastrutture terroristiche, sia sopra che sotto terra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
