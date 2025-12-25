Leone XIV | Ucraina e Russia devono dialogare praticare la pace
Città del Vaticano, 25 dic. (Adnkronos) - Ucraina e Russia devono dialogare. E basta odio e violenza, pratichiamo la pace. Sono state le parole di Leone XIV all'Urbi et Orbi oggi 25 dicembre davanti a 26mila persone. “Preghiamo in modo particolare per il martoriato popolo ucraino: si arresti il fragore delle armi e le parti coinvolte, sostenute dall'impegno della comunità internazionale, trovino il coraggio di dialogare in modo sincero, diretto e rispettoso”, è stato l'accorato appello del Papa per il quale “possiamo e dobbiamo fare ognuno la propria parte per respingere l'odio, la violenza, la contrapposizione e praticare il dialogo, la pace, la riconciliazione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
