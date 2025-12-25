Città del Vaticano, 25 dic. (Adnkronos) - Ucraina e Russia devono dialogare. E basta odio e violenza, pratichiamo la pace. Sono state le parole di Leone XIV all'Urbi et Orbi oggi 25 dicembre davanti a 26mila persone. “Preghiamo in modo particolare per il martoriato popolo ucraino: si arresti il fragore delle armi e le parti coinvolte, sostenute dall'impegno della comunità internazionale, trovino il coraggio di dialogare in modo sincero, diretto e rispettoso”, è stato l'accorato appello del Papa per il quale “possiamo e dobbiamo fare ognuno la propria parte per respingere l'odio, la violenza, la contrapposizione e praticare il dialogo, la pace, la riconciliazione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Leone XIV: "Ucraina e Russia devono dialogare, praticare la pace"

Leggi anche: Il primo messaggio Urbi et Orbi di papa Leone XIV: «Si arresti il fragore delle armi, Russia e Ucraina devono dialogare»

Leggi anche: Ucraina, Zelensky: "Piano di pace? Se la Russia è pronta a dialogare anche noi lo siamo"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Ucraina, il Papa chiede una tregua. Ma Putin ha detto no; Il Papa: «Scandaloso fare la guerra per raggiungere la pace»; Papa Leone XIV chiede la tregua di Natale per l'Ucraina; Il Papa: “A Natale una tregua di 24 ore in Ucraina e in tutto il mondo” - Nuovo decreto di Putin per confiscare le case degli ucraini nelle zone contese.

Leone XIV: "Si arresti il fragore delle armi, Russia e Ucraina dialoghino" - Le piaghe dell'umanità sofferente a causa della guerra sono state al centro dell'omelia della messa del Giorno di Natale celebrata da Leone XIV in San Pietro, a poche ore dalla messa della Notte ... msn.com