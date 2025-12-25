Leone XIV rompe la tradizione e scuote il Natale del mondo in guerra Russia e Ucraina | Abbiate il coraggio del dialogo
Papa Leone XIV sceglie di non rifugiarsi nei simboli e cambia il passo già dal rito. A differenza dei suoi predecessori più recenti, celebra personalmente la messa di Natale nella Basilica di San Pietro, riportando il pontefice sull’altare della celebrazione diurna per la prima volta dal 1994. Un gesto tutt’altro che formale: il segnale che questo Natale non sarà solo liturgia, ma presa di posizione. A mezzogiorno, davanti a circa 26 mila fedeli, il Papa si affaccia dalla Loggia delle Benedizioni per il tradizionale Urbi et Orbi. Ma il tono è tutto fuorché rituale. La carne fragile del mondo. Nell’omelia, Leone XIV va dritto al punto: il cristianesimo non è distanza di sicurezza dal dolore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
