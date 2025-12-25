Leone XIV non rinuncia alle sue radici | il pranzo di Natale con i confratelli agostiniani

"Ho dovuto rinunciare a molte cose, ma non rinuncio ad essere agostiniano ". Leone XIV lo aveva detto poco dopo la sua elezione e non ha cambiato idea. Anche a Natale, infatti, non ha rinunciato ad essere un agostiniano. Possiamo rivelarvi, infatti, che oggi Prevost ha pranzato con i suoi confratelli in Curia generalizia. Uscito dal Vaticano, Leone si è recato dove era solito pranzare prima dell'elezione e persino nei giorni delle congregazioni pre-conclave. Il pranzo di Natale. Il primo pranzo di Natale da Papa per Prevost è con la comunità agostiniana con cui il filo è rimasto diretto. In questi mesi ha continuato a pranzare spesso con i confratelli della Sacrestia pontificia e a ricevere i suoi amici agostiniani nell 'appartamento che si trova nel complesso dell'ex Sant'Uffizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

