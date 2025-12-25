Leone XIV celebra la sua prima messa della Notte di Natale, con lui quasi 250 tra cardinali, vescovi e sacerdoti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Leone XIV alla Messa di Natale: "Un'economia distorta induce a trattare gli uomini come merce"

