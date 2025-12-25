Leone XIV alla messa di Natale | Come non pensare a Gaza alle tende esposte al freddo
(Adnkronos) – “Come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente, o ai ripari di fortuna di migliaia di persone senza dimora, dentro le nostre città?”. Il Papa, che alle 12 si affaccerà dalla Loggia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: La prima messa di Natale di papa Leone XIV: «Penso alle tende di Gaza esposte al freddo». Alle 12 la benedizione Urbi et Orbi
Leggi anche: La prima messa di Natale di Leone XIV: «Penso alle tende di Gaza al freddo»
Messa della notte di Natale, Leone XIV: non c’è spazio per Dio se non c’è per l’uomo; Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: Economia distorta tratta uomini come merci; Leone XIV: alla messa della notte di Natale, “mentre l’economia tratta gli uomini come merce, Dio rivela la dignità”; San Pietro, papa Leone XIV celebra la messa di Natale. La diretta.
L’omelia di Papa Leone alla messa di Natale: “Un’economia distorta induce a trattare gli uomini come merce, così si nega Dio” - Durante la sua prima Messa della Notte di Natale, il pontefice ha messo al centro il valore della persona umana e la sua dignità ... ilfattoquotidiano.it
Prima messa di Natale per Papa Leone XIV: sorpresa sotto la pioggia e emozione tra i fedeli - Papa Leone XIV sorprende i fedeli sotto la pioggia: un gesto di vicinanza e emozione nella sua prima messa di Natale. notizie.it
Papa Leone XIV celebra la messa di Natale: "Dalle tende di Gaza ai giovani al fronte, l'umanità provata grida" - Papa Leone celebra la messa del "giorno" nella solennità del Natale. ansa.it
Papa Leone durante la messa di Natale: Il mio pensiero alle tende di Gaza
Natale 2025, papa Leone celebra la messa in San Pietro x.com
Vatican News. . Segui in diretta, a partire dalle 9.50, la Messa del giorno della solennità del Natale del Signore presieduta da Leone XIV nella basilica di San Pietro e al termine, dalla loggia centrale, il messaggio natalizio del Pontefice e la benedizione apos - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.