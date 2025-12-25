(Adnkronos) – “Come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente, o ai ripari di fortuna di migliaia di persone senza dimora, dentro le nostre città?”. Il Papa, che alle 12 si affaccerà dalla Loggia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Leone XIV alla messa di Natale: “Come non pensare a Gaza, alle tende esposte al freddo”

