L' economia Usa? Cresce ma non per l' americano medio | ecco perché il Wsj parla di boom da Ozempic

Il Wall Street Journal parla di «crescita Ozempic». Le classi medie e basse non partecipano ai buoni dati macroeconomici del terzo trimestre. E la fiducia rimane negativa.

