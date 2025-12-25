Lecce-Como sabato 27 dicembre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Lecce ospita il Como al Via del Mare nel prossimo turno di campionato e va a caccia della terza vittoria di fila in casa dopo quelle ottenute contro Torino e Pisa. I salentini sono saliti a 16 punti grazie alle ultime prestazioni e si godo un buon +4 sulla zona retrocessione, ma non può . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Lecce-Como, a pronostico è un match da segno 2 ma... - La squadra di Fabregas viene da due sconfitte di fila, i salentini invece hanno conquistato due vittorie nelle ultime tre giornate ... tuttosport.com
Lecce-Como: arbitra Marchetti. Precedenti positivi per i giallorossi - La gara Lecce – Como, in programma sabato 27 dicembre 2025 alle ore 15:00, 17ª giornata della Serie A Enilive, sarà diretta dal sig. calciolecce.it
Lecce-Como: i lariani a caccia del riscatto per blindare l’Europa - Dopo due cappaò consecutivi, cerca una pronta riscossa per continuare a frequentare il salotto buono della graduatoria. valtellinanews.it
#LecceComo: a partire dalle ore 12:00 di martedì 23 dicembre saranno disponibili sul circuito abilitato Vivaticket e presso le rivendite autorizzate secondo gli orari di apertura dei singoli esercizi, i tagliandi dei posti a “ridotta visibilità” di tutti i settori a eccezi x.com
