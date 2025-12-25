Il Lecce ospita il Como al Via del Mare nel prossimo turno di campionato e va a caccia della terza vittoria di fila in casa dopo quelle ottenute contro Torino e Pisa. I salentini sono saliti a 16 punti grazie alle ultime prestazioni e si godo un buon +4 sulla zona retrocessione, ma non può . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lecce-Como (sabato 27 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Lecce-Como (sabato 27 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Torino-Cagliari (sabato 27 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lecce – Como: info biglietteria; Lecce-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A; Lecce-Como: orario e dove vederla in TV e streaming; Lecce-Como: probabili formazioni e statistiche.

Lecce-Como: al Via del Mare si chiude il 2025, giallorossi a caccia di punti salvezza - Como del 27 dicembre 2025: orario, probabili formazioni, precedenti e dove vedere in TV la sfida della 17ª giornata di Serie A ... lifestyleblog.it

Lecce-Como, il pronostico: Fabregas cerca riscatto dopo il doppio ko, ma il Via del mare ora è un fortino - Como quote analisi statistiche precedenti 17ª giornata Serie A in programma sabato 27 dicembre alle ore 15 ... gazzetta.it