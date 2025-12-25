Le Alpi Marittime sono letteralmente sommerse
Continua il maltempo sulle Alpi Marittime, dove la neve cade senza sosta da ieri. A Prato Nevoso gli accumuli sono ormai importanti e il paesaggio appare completamente imbiancato, con nuove precipitazioni ancora in corso. Le immagini mostrano la situazione odierna e rendono evidente l'intensità della nevicata che sta interessando l'area del Cuneese.
