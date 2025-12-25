C ontinua il maltempo sulle Alpi Marittime, dove la neve cade senza sosta da ieri. A Prato Nevoso gli accumuli sono ormai importanti e il paesaggio appare completamente imbiancato, con nuove precipitazioni ancora in corso. Le immagini mostrano la situazione odierna e rendono evidente l’intensità della nevicata che sta interessando l’area del Cuneese. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Muro bianco sulle Alpi Marittime: a Prato Nevoso il paesaggio è sparito sotto un metro di neve iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le Alpi Marittime sono letteralmente sommerse

Leggi anche: “Aiuto, sono intrappolate”. Maltempo choc, auto sommerse e strade come fiumi

Leggi anche: Concessioni marittime a Napoli, stop proroghe dal 2026 servono le gare: sistema al bivio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Due metri di neve, ecco le regioni che faranno il pieno entro Natale.

Anche il Parco Alpi Marittime contro botti e petardi: "Accantoniamo questa pratica" - L'intervento delle Aree Protette in vista delle festività e del Capodanno: "Effetti devastanti sulle persone fragili, sulla fauna selvatica e sugli animali domestici" ... cuneodice.it