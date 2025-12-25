Lazio promossa sui conti | mercato sbloccato Napoli e Pisa frenate

La nuova Authority che ha preso il posto della Covisoc chiude l’analisi dei bilanci: via libera ai biancocelesti, principio del saldo zero per azzurri e toscani. Cambiano anche le regole dal 2026. La valutazione sui conti dei club professionistici ha prodotto i primi effetti concreti sul mercato. La nuova commissione di controllo finanziario, subentrata alla . 🔗 Leggi su Sportface.it

