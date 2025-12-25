(Adnkronos) – La Lazio potrà tornare a fare regolarmente mercato nella prossima sessione invernale. Secondo quanto si apprende, il club biancoceleste ha rispettato i parametri richiesti dalla commissione indipendente che monitora i conti delle squadre professionistiche e potrà quindi operare senza alcuna limitazione. Napoli e Pisa invece potranno fare mercato, ma a saldo zero, ovvero solo se ogni acquisto sarà compensato da una cessione. “Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Leggi anche: Lazio, mercato sbloccato a gennaio. Napoli e Pisa a saldo zero

Leggi anche: Mercato sbloccato per la Lazio, a gennaio potrà operare senza vincoli. Napoli e Pisa dovranno farlo a saldo zero

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lazio, mercato sbloccato. Colpito il Napoli: limitazioni per gennaio, e a giugno rischia...; Lazio, finalmente il calciomercato è sbloccato. Le mosse di Lotito per accontentare Sarri; Lazio potrà fare mercato a gennaio? La decisione anche su Napoli e Pisa; Lazio, sbloccato il mercato. Napoli e Pisa, gennaio a 'saldo zero'.

Lazio, mercato sbloccato: tutti i nomi per gennaio, c’è Maldini - Buone notizie per la Lazio, il cui mercato è stato ufficialmente sbloccato: ecco i nomi per gennaio, c'è anche Maldini ... fantamaster.it