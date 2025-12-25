Lazio mercato sbloccato a gennaio Napoli e Pisa a saldo zero
(Adnkronos) – La Lazio potrà tornare a fare regolarmente mercato nella prossima sessione invernale. Secondo quanto si apprende, il club biancoceleste ha rispettato i parametri richiesti dalla commissione indipendente che monitora i conti delle squadre professionistiche e potrà quindi operare senza alcuna limitazione. Napoli e Pisa invece potranno fare mercato, ma a saldo zero, ovvero solo se ogni acquisto sarà compensato da una cessione. “Si entra in una nuova fase della stagione, valutando prontamente con attenzione e responsabilità ogni opportunità utile a rafforzare il progetto sportivo. 🔗 Leggi su Seriea24.it
Leggi anche: Lazio, mercato sbloccato a gennaio. Napoli e Pisa a saldo zero
Leggi anche: Mercato sbloccato per la Lazio, a gennaio potrà operare senza vincoli. Napoli e Pisa dovranno farlo a saldo zero
Lazio, mercato sbloccato. Colpito il Napoli: limitazioni per gennaio, e a giugno rischia...; Lazio, finalmente il calciomercato è sbloccato. Le mosse di Lotito per accontentare Sarri; Lazio potrà fare mercato a gennaio? La decisione anche su Napoli e Pisa; Lazio, sbloccato il mercato. Napoli e Pisa, gennaio a 'saldo zero'.
Lazio, mercato sbloccato: tutti i nomi per gennaio, c’è Maldini - Buone notizie per la Lazio, il cui mercato è stato ufficialmente sbloccato: ecco i nomi per gennaio, c'è anche Maldini ... fantamaster.it
Mercato sbloccato per la Lazio, a gennaio potrà operare senza vincoli. Napoli e Pisa dovrannoa avere saldo zero - I campioni d'Italia e i toscani potranno dunque fare mercato a gennaio, ma ogni spesa deve essere compensata da una cessione ... msn.com
Lazio, mercato sbloccato a gennaio. Napoli e Pisa a saldo zero - Secondo quanto si apprende, il club biancoceleste ha rispettato i parametri richiesti dalla commissi ... msn.com
Floridi: “Si apre una nuova fase della stagione con il mercato libero. La Lazio è al lavoro” Continua qui https://ift.tt/Y6Wb45r #lazio #laziopress facebook
Offerta ufficiale del Panathinaikos per Mandas: ecco le cifre del possibile accordo e la risposta della Lazio, con la valutazione di Lotito... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Mandas #calciomercato #Panathinaikos #offerta x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.