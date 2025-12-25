Lavoratori dipendenti e autonomi troppe disparità | parte da Terni una riflessione fondata sui principi costituzionali

La sede territoriale di Terni dell'associazione di categoria Imprese Italia avvia un confronto pubblico su una questione che tocca migliaia di imprese e lavoratori autonomi: la disparità di trattamento tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, una condizione che appare sempre più distante dai principi costituzionali.

Rimborsi ai dipendenti: spese per trasferte e missioni non vengono tassate. La circolare del Fisco - La disciplina si applica anche a quelli erogati nel 2025 per gli esborsi nel periodo d’imposta precedente. repubblica.it

Rimborsi spese e trasferte, cosa cambia per dipendenti e lavoratori autonomi: le novità del decreto fiscale - Tra i sedici articoli che lo compongono, alcuni riguardano il trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e la tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei ... ilmessaggero.it

Maurizio Landini: “Dal 2022 al 2024 i lavoratori dipendenti e i pensionati, stiamo parlando di 38 milioni di persone, hanno pagato 25 miliardi di tasse in più che non dovevano pagare. Questo è il dato vero. Ma il governo, anziché investire questi soldi nella - facebook.com facebook

