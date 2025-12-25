L’auto esce fuori strada e si ribalta Noemi muore proprio sotto Natale | Così giovane

Una serata che doveva essere di festa si è trasformata in tragedia lungo una delle principali arterie del Medio Campidano. Un grave incidente stradale ha spezzato una vita nella notte della Vigilia di Natale, lasciando sgomenta un’intera comunità. Una donna di 37 anni ha perso la vita dopo che la sua auto è uscita improvvisamente di strada, ribaltandosi più volte prima di fermarsi contro un ostacolo ai margini della carreggiata. L’episodio si è verificato lungo la strada statale 196, un tratto spesso percorso anche nelle ore serali. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla conducente, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

