Latitante si fa scovare a Natale | aveva una pistola sul comodino VIDEO

Alle prime luci dell’alba i carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla DDA partenopea, hanno rintracciato e arrestato, a Gricignano d'Aversa, il latitante Antonio Aloia, 47enne. L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce da circa un anno e mezzo (agosto 2024). 🔗 Leggi su Napolitoday.it

