Latitante arrestato all’alba dai carabinieri
Tempo di lettura: < 1 minuto Alle prime luci dell’alba i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna coordinati dalla DDA partenopea hanno rintracciato e arrestato il latitante Antonio Aloia, 47enne a Gricignano d’Aversa. L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce da circa un anno e mezzo (Agosto 2024) quando non era rientrato in carcere dopo un permesso premio dove era detenuto per associazione mafiosa, detenzione illegale di armi, estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso. Aloia si nascondeva nell’appartamento di un fiancheggiatore 45enne e quando i carabinieri di Castello di Cisterna – supportati dal team A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
