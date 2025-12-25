L'anno che verrà 2026 da Catanzaro | il cast e le foto del palco super tecnologico
L'Anno che verrà 2026 si terrà a Catanzaro. Diffuse le immagini del mega-palco tecnologico e i primi nomi del cast: Serena Brancale, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Sal Da Vinci. Confermato anche Nino Frassica come cifra comica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’Anno che verrà 2026 il Capodanno di Rai 1 torna in Calabria | ospiti e possibile scaletta; Natale in tv tra film speciali e nuove serie E da Catanzaro L' anno che verrà con Capodanno Rai.
L’Anno che verrà 2026, il Capodanno di Rai 1 torna in Calabria: ospiti e (possibile) scaletta - Il countdown per il 2026 è già iniziato: Marco Liorni è pronto a condurre il Capodanno di Rai 1, in una nuova location affacciata sul mare. dilei.it
Catanzaro ospiterà l'evento Rai 'L'Anno che Verrà' per il Capodanno 2026 - Catanzaro si prepara a diventare protagonista della notte di San Silvestro 2025: la città calabrese ospiterà infatti l’edizione 2025 de "L’Anno che Verrà", la celebre trasmissione di Raiuno che accomp ... it.blastingnews.com
Capodanno RAI 2026 a Catanzaro: piano viabilità, zone rosse e traffico limitato per i giorni 30 e 31 dicembre - In occasione dell’evento Capodanno RAI 2026 – “L’Anno che Verrà”, organizzato dalla RAI in collaborazione con la Fondazione Calabria Film ... msn.com
