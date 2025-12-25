L'anno che verrà 2026 da Catanzaro | il cast e le foto del palco super tecnologico

L'Anno che verrà 2026 si terrà a Catanzaro. Diffuse le immagini del mega-palco tecnologico e i primi nomi del cast: Serena Brancale, Massimo Ranieri, Anna Oxa, Sal Da Vinci. Confermato anche Nino Frassica come cifra comica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

