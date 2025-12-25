Lanciano dei petardi e colpiscono il presepe della chiesa la sera di Natale | Aiuto lo hanno distrutto
Un petardo ha rischiato di rovinare il Natale di Sezze, distruggendo il presepe della chiesa: cosa è successo poco prima della mezzanotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Petardi lanciati contro il presepe la notte di Natale: paura in chiesa
Leggi anche: L’ultimo attacco al Natale: nella notte lanciati petardi per distruggere il presepe in una chiesa di Sezze
Lanciano dei petardi e colpiscono il presepe della chiesa la sera di Natale: “Aiuto, lo hanno distrutto” - Un petardo ha rischiato di rovinare il Natale di Sezze, distruggendo il presepe della chiesa: cosa è successo poco prima della mezzanotte ... fanpage.it
Esplosione davanti la chiesa di Sezze vicino Latina, petardi sul presepe poco prima della messa: nessun ferito - Petardi lanciati sul presepe della chiesa di San Carlo a Sezze prima della messa di Natale: paura tra i fedeli, nessun ferito. virgilio.it
Petardi lanciati contro il presepe: paura davanti alla chiesa di Sezze (Latina) - A Sezze Scalo, in provincia di Latina, pochi minuti prima dell'inizio della messa di mezzanotte della Vigilia, un'esplosione ha c ... msn.com
In occasione dei festeggiamenti per il 31 dicembre il Sindaco e l'Amministrazione di Corinaldo lanciano un appello alla moderazione nell'uso dei "botti" e petardi di fine anno. Si richiama al buon senso la cittadinanza, al fine di evitare, il più possibile, l'uso di - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.